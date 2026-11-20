Sevgili İkizler, bugün gündemin dolu ama keyifli. Mars ile Jüpiter iletişim evinde yan yana; telefonun sık çalabilir, mesajlar art arda gelebilir, kısa bir şehir içi gezi ya da kardeşinle bir buluşma gündeme gelebilir. Söylemek istediklerini cesurca ve neşeyle ifade edebileceğin bir gün.

Yönetici gezegenin Merkür ise Akrep burcunda, iş ve günlük düzen evinde ilerliyor. Hafta sonu olsa da aklının bir köşesi yapılacaklar listende. Sabah küçük bir planlama yapıp birkaç işi aradan çıkarırsan günün geri kalanını gönül rahatlığıyla yaşarsın.

Ay sosyal çevre evinde; arkadaşlarınla bir araya gelmek sana iyi gelecek. Bekar İkizler için bir arkadaş ortamında tanışacağın biri dikkatini çekebilir. Partnerli İkizler ise partneriyle birlikte arkadaşlarla bir akşam planı yaparak eğlenceyi ikiye katlayabilir. Burcundaki retro Uranüs'ün etkisiyle ani plan değişikliklerine karşı esnek kal.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…