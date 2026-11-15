Konuşma, yazma ve öğrenme enerjin bugün tavan yapıyor, çünkü Mars ve Jüpiter sabah saatlerinde iletişim evinde buluşuyor. Önemli bir mesajı göndermek, bir toplantıda fikrini savunmak ya da yeni bir proje için teklif hazırlamak için çok güçlü bir gün. Sözlerin bugün karşılık buluyor.

Ay'ın yolculuk ve öğrenme evinde olması merakını daha da büyütüyor. Yeni bir kurs, bir kitap ya da uzaktan gelen bir haber ufkunu açabilir. Yalnız her şeye aynı anda evet demek yerine en çok heyecanlandığın birkaç konuya odaklan.

Bekar İkizler, sohbetiyle büyüleyici olacak. Partneri olanlar, uzun ve keyifli bir konuşmayla ilişkide yeni bir sayfa açabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…