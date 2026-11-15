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İkizler Burcu right-white
16 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 16 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 16 Kasım Pazartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Konuşma, yazma ve öğrenme enerjin bugün tavan yapıyor, çünkü Mars ve Jüpiter sabah saatlerinde iletişim evinde buluşuyor. Önemli bir mesajı göndermek, bir toplantıda fikrini savunmak ya da yeni bir proje için teklif hazırlamak için çok güçlü bir gün. Sözlerin bugün karşılık buluyor.

Ay'ın yolculuk ve öğrenme evinde olması merakını daha da büyütüyor. Yeni bir kurs, bir kitap ya da uzaktan gelen bir haber ufkunu açabilir. Yalnız her şeye aynı anda evet demek yerine en çok heyecanlandığın birkaç konuya odaklan.

Bekar İkizler, sohbetiyle büyüleyici olacak. Partneri olanlar, uzun ve keyifli bir konuşmayla ilişkide yeni bir sayfa açabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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