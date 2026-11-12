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İkizler Burcu right-white
13 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? 13 Kasım Cuma günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, beklenen an geldi! Yönetici gezegenin Merkür bu akşam düz harekete geçiyor. Son haftalarda iş yerinde ve günlük düzeninde yaşadığın aksaklıklar, geciken e-postalar ve kafa karıştıran planlar artık geride kalıyor. Bu akşamdan itibaren zihnin berrak, sözlerin net ve enerjin yerinde.

Sabah Ay'ın Merkür'le uyumlu açısı güne verimli bir başlangıç yaptırıyor. Ay Oğlak'ta, paylaşım ve derin bağlar evinde ilerliyor; sevdiğin biriyle yapacağın içten bir sohbet aranızdaki güveni güçlendirecek. Ortak bir bütçe ya da paylaşılan bir konu da bugün kolayca netleşebilir.

Aşkta da güzel bir haber var: Gece Venüs, aşk evinde düz harekete geçiyor. Partnerli İkizler, ilişkisinde yeniden kıvılcımlar uçuştuğunu hissedecek. Bekar İkizler ise hafta sonu yeni bir flörte her zamankinden daha açık.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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