Sevgili İkizler, beklenen an geldi! Yönetici gezegenin Merkür bu akşam düz harekete geçiyor. Son haftalarda iş yerinde ve günlük düzeninde yaşadığın aksaklıklar, geciken e-postalar ve kafa karıştıran planlar artık geride kalıyor. Bu akşamdan itibaren zihnin berrak, sözlerin net ve enerjin yerinde.

Sabah Ay'ın Merkür'le uyumlu açısı güne verimli bir başlangıç yaptırıyor. Ay Oğlak'ta, paylaşım ve derin bağlar evinde ilerliyor; sevdiğin biriyle yapacağın içten bir sohbet aranızdaki güveni güçlendirecek. Ortak bir bütçe ya da paylaşılan bir konu da bugün kolayca netleşebilir.

Aşkta da güzel bir haber var: Gece Venüs, aşk evinde düz harekete geçiyor. Partnerli İkizler, ilişkisinde yeniden kıvılcımlar uçuştuğunu hissedecek. Bekar İkizler ise hafta sonu yeni bir flörte her zamankinden daha açık.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…