Sevgili İkizler, geri sayım başladı! Yönetici gezegenin Merkür, iki gün sonra düz harekete geçiyor. Bugün, son haftalarda iş yerinde ya da günlük düzeninde aksayan her şeyi son kez gözden geçirmek için mükemmel bir gün. Eksik bir dosya, yarım kalmış bir e-posta ya da ertelediğin bir randevu… Bugün halledersen Cuma'dan itibaren tertemiz bir sayfayla ilerleyeceksin.

Ay gün boyu karşı burcun Yay'da dolaşıyor ve ilişkilerine neşe katıyor. Partnerinle ya da en yakın arkadaşınla yapacağın spontane bir kahve molası günün en keyifli anı olabilir. Sabah erken saatlerde arkadaş çevrenden gelen sağlam bir destek de seni rahatlatacak.

Partnerli İkizler için birlikte yeni bir şey öğrenmek ya da gelecek planı yapmak ilişkiye heyecan katacak. Bekar İkizler ise farklı bir dünyadan, ufkunu genişleten biriyle tanışabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…