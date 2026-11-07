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İkizler Burcu right-white
8 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 8 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? 8 Kasım Pazar günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, yeni haftaya 'yepyeni bir ben' olarak başlamaya ne dersin? Ay Akrep'te, günlük düzen ve sağlık evinde dolaşıyor ve yarın burada doğacak Yeni Ay sana yeni alışkanlıklar kurmak için güçlü bir başlangıç sunuyor. Bugün yapacağın küçük bir plan, örneğin bir spor programı, bir beslenme listesi ya da sabah rutini, uzun vadede büyük fark yaratabilir.

Sabah uzaklarla ilgili bir planda kafan biraz karışabilir. Acele karar verme, bilgiler gün içinde netleşecek. Öğleden sonra yönetici gezegenin Merkür, Ay'la buluşuyor ve zihnin pırıl pırıl oluyor. Yapılacaklar listeni çıkarmak, evi düzenlemek ya da biriken işleri bitirmek sana tuhaf bir mutluluk verecek.

Aşkta küçük jestler büyük anlam taşıyor. Partnerli İkizler, sevdiğine kahvaltı hazırlayarak ya da ona bir işinde yardım ederek kalbini kazanabilir. Bekar İkizler ise günlük hayatında sık gördüğü birine bu kez farklı bir gözle bakabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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