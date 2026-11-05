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İkizler Burcu right-white
6 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 6 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? 6 Kasım Cuma günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün kalbinin de aklının da keyfi yerinde! Ay Terazi'de, aşk ve eğlence evinde ilerlerken içindeki çocuk oyun oynamak istiyor. Gece yarısından itibaren burcundaki Uranüs'le kurulan uyumlu bağ, güne parlak fikirlerle uyanmanı sağlıyor.

Bir hobiye geri dönmek, bir şey yazmak ya da arkadaşlarınla eğlenceli bir plan kurmak için harika bir gün. Sabah bir arkadaşından gelen ciddi bir talep seni bir an düşündürebilir ama çabucak tatlıya bağlanacak. Aslan'daki Mars ve Jüpiter de kelimelerine ekstra bir çekicilik katıyor, bugün ne söylesen dinleniyor.

Aşkta hava tam bir Cuma havası. Partnerli İkizler için romantik bir akşam yemeği ya da birlikte gülünecek bir film çok iyi gelir. Bekar İkizler ise esprili bir mesajla birinin aklını çelmeyi başarabilir. Cesur ol, bugün şans senden yana.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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