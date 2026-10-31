Sevgili İkizler, sabah saatlerinde Aslan'a ilerleyen Ay üçüncü evinde konuşma, yazışma ve kısa mesafeli işleri canlandırıyor. İkindiye doğru Ay ile Uranüs arasında oluşan uyumlu açı burcundaki Uranüs'ü uyararak aklına ani fikirler getiriyor. On birinci evinde kalan Satürn ve Neptün arkadaş ve grup çevresinde sorumluluk bekliyor. Fikirlerini yazıya dök, sonra paylaş.

Maddi olarak altıncı eve denk gelen Güneş ile geri hareketli Merkür iş düzeninde unutulan bir ödemeyi ya da belgeyi gündeme getiriyor. Ay ile Plüton arasındaki öğle gerilimi dokuzuncu evinde eğitim veya yurt dışı harcamalarını büyütebilir. Evrakları tek klasörde topla.

Gelelim aşka. Beşinci eve denk gelen geri hareketli Venüs eski bir sohbeti yeniden hatırlatıyor. Ay ile Venüs arasındaki ilk saat gerilimi bunu hemen konuşmaya sevk edebilir, ama kelimelerini yumuşat. Partnerli İkizler, ortak bir anıyı hatırlatarak yakınlık kurabilir. Bekar İkizler ise sohbetin akıcı olduğu bir ortamda yeni biriyle göz göze gelebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…