article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey İkizler Burcu chevron-right-grey 29 Ekim Perşembe İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
29 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.10.2026 - 18:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 29 Ekim Perşembe günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay burcunda ilerlerken sabaha doğru Mars'la kurduğu sekstil, konuşma ve yazışma becerini keskinleştiriyor; bir sunum, ilan ya da teklif için ideal bir sabah. Öğlen Ay'ın Merkür'le kurduğu uyumsuz açı ise günlük iş düzeninde ufak aksaklıklar çıkarabilir. Bir dosyayı gönderirken yanlış kişiyi seçmemeye dikkat et.

Maddi olarak Jüpiter üçüncü evinde, iletişimden, yazıdan ya da kısa yolculuklardan gelir elde etmen için güzel bir iklim yaratıyor. Akşam Ay'la kurulan sekstil bir tanıdığın önerisiyle ek iş ihtimalini artırıyor. Retro Merkür sürerken sözleşmeleri baştan sona oku.

Gelelim aşka. Geri hareketli Venüs beşinci evinde eski bir flörtü yeniden hatırlatabilir. Birlikte olduğun kişiye kısa bir mesajla beklenmedik biçimde ilgi göster. Bekar İkizler ise sosyal medyadaki bir sohbetin yüz yüze buluşmaya dönüşmesine açık olmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık İkizler Burcu Yorumu

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

İkizler burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın