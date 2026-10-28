Sevgili İkizler, Ay burcunda ilerlerken sabaha doğru Mars'la kurduğu sekstil, konuşma ve yazışma becerini keskinleştiriyor; bir sunum, ilan ya da teklif için ideal bir sabah. Öğlen Ay'ın Merkür'le kurduğu uyumsuz açı ise günlük iş düzeninde ufak aksaklıklar çıkarabilir. Bir dosyayı gönderirken yanlış kişiyi seçmemeye dikkat et.

Maddi olarak Jüpiter üçüncü evinde, iletişimden, yazıdan ya da kısa yolculuklardan gelir elde etmen için güzel bir iklim yaratıyor. Akşam Ay'la kurulan sekstil bir tanıdığın önerisiyle ek iş ihtimalini artırıyor. Retro Merkür sürerken sözleşmeleri baştan sona oku.

Gelelim aşka. Geri hareketli Venüs beşinci evinde eski bir flörtü yeniden hatırlatabilir. Birlikte olduğun kişiye kısa bir mesajla beklenmedik biçimde ilgi göster. Bekar İkizler ise sosyal medyadaki bir sohbetin yüz yüze buluşmaya dönüşmesine açık olmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…