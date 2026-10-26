Sevgili İkizler, Ay on ikinci evinde, yani dinlenme ve iç dünya alanında ilerlerken sabahki Mars karesi zihnini hızlandırıyor. Kısa mesafeli işler, telefon görüşmeleri ve yazışmalar bugün normalden fazla; çelişen iki talebi aynı anda yanıtlamaya çalışma. Önce en kritik olanı bitir, geri kalanları sıraya diz.

Maddi olarak öğlen Ay ile retro Merkür arasında kurulan karşıtlık, altıncı evindeki iş düzeninde bir aksama çıkarabilir. Fatura ya da sipariş bilgilerinde yazım hatası olup olmadığına bak. Akşamüstü Jüpiter'le kurulan kare ek iş teklifini olduğundan büyük gösterebilir; ücreti net öğrenmeden evet deme.

Gelelim aşka. Venüs beşinci evinde geri hareket ettiği için eski bir flört ya da yarım kalmış bir konuşma yeniden aklına gelebilir. İlişkisi olan İkizler, partnerinden duymak istediği cümleyi açıkça söylemeli. Bekar İkizler ise hızlı yazışmalar yerine yüz yüze bir buluşmaya yönelmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…