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İkizler Burcu right-white
27 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 27 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 27 Ekim Salı günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay on ikinci evinde, yani dinlenme ve iç dünya alanında ilerlerken sabahki Mars karesi zihnini hızlandırıyor. Kısa mesafeli işler, telefon görüşmeleri ve yazışmalar bugün normalden fazla; çelişen iki talebi aynı anda yanıtlamaya çalışma. Önce en kritik olanı bitir, geri kalanları sıraya diz.

Maddi olarak öğlen Ay ile retro Merkür arasında kurulan karşıtlık, altıncı evindeki iş düzeninde bir aksama çıkarabilir. Fatura ya da sipariş bilgilerinde yazım hatası olup olmadığına bak. Akşamüstü Jüpiter'le kurulan kare ek iş teklifini olduğundan büyük gösterebilir; ücreti net öğrenmeden evet deme.

Gelelim aşka. Venüs beşinci evinde geri hareket ettiği için eski bir flört ya da yarım kalmış bir konuşma yeniden aklına gelebilir. İlişkisi olan İkizler, partnerinden duymak istediği cümleyi açıkça söylemeli. Bekar İkizler ise hızlı yazışmalar yerine yüz yüze bir buluşmaya yönelmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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