Sevgili İkizler, Akrep sezonu başlarken iş düzenin, günlük rutinin ve sağlık alışkanlıkların gözden geçirilmeyi bekliyor. Sabahın ilk saatlerinde Ay'ın Merkür'le kurduğu üçgen kafandaki dağınık görev listesini toparlamanı kolaylaştırıyor. Öğleden sonra birine devretmeyi düşündüğün bir işi tarif ederken ayrıntıyı atlama; yarın başlayacak Merkür retrosu eksik anlatılan her şeyi geri getirecek.

Maddi olarak burcunun yöneticisi Merkür yavaşlarken kendi harcamalarını da yavaşlat. Ucuz görünen bir teklifin sonradan eklenen bir maliyeti olabilir, o yüzden sepeti onaylamadan koşulları bir kez oku.

Gelelim aşka. Geçmişten kalan biriyle ilgili bir mesajı yazıp silmeye devam ediyorsan, bugün bunu yarına bırakmak daha mantıklı. Retro Venüs sana acele etmemeyi öğütlüyor. Bekar İkizler ise sohbetin tatlı gittiği birine bu akşam kısa ve neşeli bir cevap yazabilir, ama randevuyu hafta sonuna sakla.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…