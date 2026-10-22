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İkizler Burcu right-white
23 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 23 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 23 Ekim Cuma günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Akrep sezonu başlarken iş düzenin, günlük rutinin ve sağlık alışkanlıkların gözden geçirilmeyi bekliyor. Sabahın ilk saatlerinde Ay'ın Merkür'le kurduğu üçgen kafandaki dağınık görev listesini toparlamanı kolaylaştırıyor. Öğleden sonra birine devretmeyi düşündüğün bir işi tarif ederken ayrıntıyı atlama; yarın başlayacak Merkür retrosu eksik anlatılan her şeyi geri getirecek.

Maddi olarak burcunun yöneticisi Merkür yavaşlarken kendi harcamalarını da yavaşlat. Ucuz görünen bir teklifin sonradan eklenen bir maliyeti olabilir, o yüzden sepeti onaylamadan koşulları bir kez oku.

Gelelim aşka. Geçmişten kalan biriyle ilgili bir mesajı yazıp silmeye devam ediyorsan, bugün bunu yarına bırakmak daha mantıklı. Retro Venüs sana acele etmemeyi öğütlüyor. Bekar İkizler ise sohbetin tatlı gittiği birine bu akşam kısa ve neşeli bir cevap yazabilir, ama randevuyu hafta sonuna sakla.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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