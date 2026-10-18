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İkizler Burcu right-white
19 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 19 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 19 Ekim Pazartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay'ın Plüton'la öğle vakti buluşması eğitim, yayın ya da uzak bir plan konusunda köklü bir kararı gündeme getiriyor; altıncı evdeki retro Venüs'le kurduğu kare ise iş yerindeki bir düzenin bu planın önüne geçtiğini hissettirebilir. Başvuru ya da kayıt gibi bir adımı bu hafta küçük parçalara bölmek seni rahatlatır.

Maddi olarak burcundaki Uranüs'e açılan Ay üçgeni, yeni bir gelir yolu ya da bir kurs yatırımı için zihnini açıyor. İş yerindeki prim ya da yan hak yazışmasını netleştirmek de mantıklı. Fiyat karşılaştırması yapmadan taahhüt verme. Bütçeni haftalık küçük kalemlere bölmek de rahatlatır.

Gelelim aşka. Zihinsel uyumu önemsediğin bir gün; ilişkin varsa gelecek planlarınızı uzun bir yürüyüşte konuşmak yakınlığı artırır. Bekar İkizler ise sohbeti gerçekten ilgi çekici bulduğu biriyle yazışmaya devam edebilir, yüzeysel mesajlara vakit harcamamalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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