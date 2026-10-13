Sevgili İkizler, karşı burcunda ilerleyen Ay ortaklık ve müşteri ilişkilerini öne çıkarıyor; bugün yalnız çalışmak yerine birlikte karar vermek avantaj sağlar. Öğleden sonra burcundaki Uranüs Ay'a karşıt açı yaparken ani bir fikir ya da plan değişikliği gelebilir; bunu fırsata çevirmek için ilk tepkini bir nefes bekletmek yeterli. Gece Ay ile Mars'ın üçgeni cesaretini artırıyor, ertelediğin bir konuşmayı o saatlerde toparlayabilirsin.

Maddi olarak ek gelir fikirleri iletişim evindeki Jüpiter ve Mars sayesinde canlanıyor. Yazışma ya da kısa bir hizmetle gelen kazançları not etmek yerinde olur. Venüs retrosu eski bir fatura ya da küçük bir borcu hatırlatabilir.

Gelelim aşka. Altıncı evdeki Venüs retrosu günlük rutinde ihmal edilen nazik ilgileri fark ettiriyor; ilişkin varsa küçük bir akşam planıyla bunu telafi edebilirsin. Bekar İkizler ise eski bir iş arkadaşıyla yeniden yakınlaşabilir, bu yakınlığın alışkanlıktan mı gerçek ilgiden mi geldiğini kendine sormalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…