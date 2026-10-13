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İkizler Burcu right-white
14 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 14 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 14 Ekim Çarşamba günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, karşı burcunda ilerleyen Ay ortaklık ve müşteri ilişkilerini öne çıkarıyor; bugün yalnız çalışmak yerine birlikte karar vermek avantaj sağlar. Öğleden sonra burcundaki Uranüs Ay'a karşıt açı yaparken ani bir fikir ya da plan değişikliği gelebilir; bunu fırsata çevirmek için ilk tepkini bir nefes bekletmek yeterli. Gece Ay ile Mars'ın üçgeni cesaretini artırıyor, ertelediğin bir konuşmayı o saatlerde toparlayabilirsin.

Maddi olarak ek gelir fikirleri iletişim evindeki Jüpiter ve Mars sayesinde canlanıyor. Yazışma ya da kısa bir hizmetle gelen kazançları not etmek yerinde olur. Venüs retrosu eski bir fatura ya da küçük bir borcu hatırlatabilir.

Gelelim aşka. Altıncı evdeki Venüs retrosu günlük rutinde ihmal edilen nazik ilgileri fark ettiriyor; ilişkin varsa küçük bir akşam planıyla bunu telafi edebilirsin. Bekar İkizler ise eski bir iş arkadaşıyla yeniden yakınlaşabilir, bu yakınlığın alışkanlıktan mı gerçek ilgiden mi geldiğini kendine sormalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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