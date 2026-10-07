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İkizler Burcu right-white
8 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 8 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 8 Ekim Perşembe günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, ev ve aile konuları bugün işinden daha yüksek sesle konuşuyor. Ay Başak'ta boşlukta yol alırken evde ertelediğin bir düzenlemeyi, belki bir tamiri ya da eşya değişimini halletmek için zaman buluyorsun. Uranüs senin burcunda olduğu için dünkü Mars uyumu kafandaki iş fikirlerini hızlandırıyor, ama bir projeyi başlatmak yerine planını kâğıda dökmek bugün daha akıllıca.

Maddi olarak ev giderleri ve aile içi bir ödeme gündemde. Rakamlar konusunda net olmak, ileride çıkabilecek bir tartışmayı önlüyor. Yeni bir borçlanma ya da büyük bir alım için bugünü seçme.

Gelelim aşka. Birlikte olduğun kişiyle evde geçireceğin sakin bir akşam, söylenmemiş şeyleri konuşmak için çok uygun. Merkür ile Venüs'ün Akrep'teki yakınlığı iş yerinde bir arkadaşlığı da gündeme getirebilir; sınırları net tutmak seni korur. Kalbin boştaysa aile ya da ev çevrenden biri sana birini tanıştırmak isteyebilir, bugün ilk adımı atmak yerine sadece gözlemle.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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