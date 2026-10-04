Sevgili İkizler, Ay'ın Aslan'da Mars'la buluşması seni birden fazla iş arasında koşturmaya itebilir; enerjin yüksek ama dikkatini tek bir yere toplamakta zorlanabilirsin. Sabah saatlerinde gelen sezgisel açı, hangi işe öncelik vermen gerektiğini fısıldıyor. Öğleden sonra yöneticin Merkür'ün Akrep'ten aldığı gergin açı tam da senin alanında, iletişim; bir toplantı saati karışabilir ya da bir mesaj yanlış anlaşılabilir, teyit etmeden yola çıkma. Akşama doğru Satürn'ün sağlam desteğiyle gün düzene giriyor.

Maddi olarak Venüs'ün retrosu eski bir anlaşmayı ya da paylaşılan bir hesabı yeniden masaya yatırıyor. Öğleden sonraki gerginlik küçük bir ödeme karmaşasına yol açabilir; kontrol etmeden ödeme yapmamak işini kolaylaştırır. Akşam saatlerinde işler yatışıyor.

Peki ya aşk? Kelimelerin gücü bugün fazlasıyla hissediliyor İkizler; bir ilişkin varsa söylediğin bir şey yanlış çıkabilir, o yüzden niyetini açıkça belirtmek iyi olur. Kimseyle birlikte olmayanlar içinse günün ilerleyen saatlerinde bir sohbet beklenmedik bir yakınlığa dönüşebilir; Venüs'ün retrosu nedeniyle karşındaki kişi tanıdık bir enerji taşıyabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…