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İkizler Burcu right-white
5 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 5 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 5 Ekim Pazartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay'ın Aslan'da Mars'la buluşması seni birden fazla iş arasında koşturmaya itebilir; enerjin yüksek ama dikkatini tek bir yere toplamakta zorlanabilirsin. Sabah saatlerinde gelen sezgisel açı, hangi işe öncelik vermen gerektiğini fısıldıyor. Öğleden sonra yöneticin Merkür'ün Akrep'ten aldığı gergin açı tam da senin alanında, iletişim; bir toplantı saati karışabilir ya da bir mesaj yanlış anlaşılabilir, teyit etmeden yola çıkma. Akşama doğru Satürn'ün sağlam desteğiyle gün düzene giriyor.

Maddi olarak Venüs'ün retrosu eski bir anlaşmayı ya da paylaşılan bir hesabı yeniden masaya yatırıyor. Öğleden sonraki gerginlik küçük bir ödeme karmaşasına yol açabilir; kontrol etmeden ödeme yapmamak işini kolaylaştırır. Akşam saatlerinde işler yatışıyor.

Peki ya aşk? Kelimelerin gücü bugün fazlasıyla hissediliyor İkizler; bir ilişkin varsa söylediğin bir şey yanlış çıkabilir, o yüzden niyetini açıkça belirtmek iyi olur. Kimseyle birlikte olmayanlar içinse günün ilerleyen saatlerinde bir sohbet beklenmedik bir yakınlığa dönüşebilir; Venüs'ün retrosu nedeniyle karşındaki kişi tanıdık bir enerji taşıyabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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