Sevgili İkizler, bu hafta gökyüzünün spot ışıkları tamamen senin üzerinde! Salı akşamı burcunda gerçekleşecek Dolunay, son altı ayda kendin için ektiğin tohumların meyve verdiği bir an. Kim olduğunu, ne istediğini ve hangi yöne ilerlemek istediğini her zamankinden net göreceksin. Dolunay'ın burcundaki Uranüs'le buluşması bu farkındalığa sürprizli ve özgürleştirici bir dokunuş katıyor; içinden gelen yeniliğe kulak ver.

Çarşamba gecesi Güneş ile Uranüs arasındaki karşıtlık, ilişkilerde ani bir gelişme ya da beklenmedik bir yüzleşme getirebilir. Endişelenecek bir durum yok; bu, ilişkilerinde neyin artık sana uymadığını görmeni sağlayacak geçici bir sarsıntı. Kendi ihtiyaçlarınla karşındakinin beklentileri arasında esnek bir denge kurarsan hafta sonunu çok daha hafif karşılarsın.

Perşembe günü Mars ev ve aile evine, Başak burcuna geçiyor. Evde düzen kurmak, bir tadilat başlatmak ya da aile içi bir konuyu çözmek için motivasyonun artacak. Cumartesi günü aşk evindeki Venüs, iletişim evindeki Jüpiter'le uyumlu bir açı yapıyor. Bekar İkizler için hafta sonu tatlı bir sohbet romantik bir kıvılcıma dönüşebilir. Partnerli İkizler ise partneriyle uzun ve keyifli bir konuşmayla bağlarını tazeleyebilir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…