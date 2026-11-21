Sevgili İkizler, bugün gökyüzündeki en önemli hareket doğrudan senin ilişkiler evinde yaşanıyor: Güneş öğleye doğru karşıt burcun Yay'a geçiyor. Önümüzdeki dört hafta boyunca partnerin, yakın arkadaşların ve iş ortaklarınla ilişkilerin ön plana çıkıyor. İnsanlar sana daha çok ulaşacak, sen de onlardan ilham alacaksın.

Sabah saatlerinde Ay sosyal çevre evinde Mars ve Jüpiter'le uyum içinde; bir arkadaştan gelecek neşeli bir davet ya da grup sohbetindeki esprili bir mesaj güne renk katabilir. Öğleden sonra Ay gizli evine geçince içine dönme isteği artıyor. Bir süre telefonu sessize almak, kitap okumak ya da kısa bir şekerleme yapmak seni yeniler.

Burcundaki retro Uranüs eski bir fikri yeniden ele almanı istiyor; aceleye gerek yok. Bekar İkizler için bu dönem ciddi ve anlamlı bir bağ kurmaya daha açık olduğun bir başlangıç. Partnerli İkizler ise partneriyle açık yüreklilikle konuşarak ilişkide yeni bir sayfa açabilir. Akşam erken dinlenmek yeni haftaya zinde girmeni sağlar.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…