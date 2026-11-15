Pazartesi günü Mars ve Jüpiter iletişim evinde kavuşuyor ve haftaya sözlerinin, yazılarının ve fikirlerinin karşılık bulduğu bir enerjiyle giriyorsun. Önemli bir teklifi sunmak, mesaj atmak ya da yeni bir şey öğrenmeye başlamak için bu gün çok verimli. Merkür de bu hafta hız kazanıyor ve düşüncelerini toparlamana yardımcı oluyor.

Çarşamba günü Ay ile Uranüs arasındaki gerilim, burcundaki Uranüs'ün etkisini de artırarak beklenmedik bir değişim getirebilir. Bu bir sürpriz ama bir fırsat da olabilir; esnek kal. Perşembe gününe doğru Güneş ve Mars'ın sert açısı, tartışmaya yatkınlık yaratabilir, sözlerini tartarak seç.

Cuma ve hafta sonu Ay'ın Koç'ta ilerlemesi, arkadaşlarla ve sosyal çevreyle bağlantını canlandırıyor. Bekar İkizler, hafta sonu bir sosyal etkinlikte ilgi çekici biriyle konuşabilir. Partneri olanlar, birlikte yeni bir şey öğrenmek ya da gezmek için güzel bir zaman bulacak.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…