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İkizler Burcu right-white
16 - 22 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.11.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 16 Kasım - 22 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 16 Kasım - 22 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Pazartesi günü Mars ve Jüpiter iletişim evinde kavuşuyor ve haftaya sözlerinin, yazılarının ve fikirlerinin karşılık bulduğu bir enerjiyle giriyorsun. Önemli bir teklifi sunmak, mesaj atmak ya da yeni bir şey öğrenmeye başlamak için bu gün çok verimli. Merkür de bu hafta hız kazanıyor ve düşüncelerini toparlamana yardımcı oluyor.

Çarşamba günü Ay ile Uranüs arasındaki gerilim, burcundaki Uranüs'ün etkisini de artırarak beklenmedik bir değişim getirebilir. Bu bir sürpriz ama bir fırsat da olabilir; esnek kal. Perşembe gününe doğru Güneş ve Mars'ın sert açısı, tartışmaya yatkınlık yaratabilir, sözlerini tartarak seç.

Cuma ve hafta sonu Ay'ın Koç'ta ilerlemesi, arkadaşlarla ve sosyal çevreyle bağlantını canlandırıyor. Bekar İkizler, hafta sonu bir sosyal etkinlikte ilgi çekici biriyle konuşabilir. Partneri olanlar, birlikte yeni bir şey öğrenmek ya da gezmek için güzel bir zaman bulacak.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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