Yönetici gezegenin Merkür, Akrep burcunda gündelik işler ve sağlık evini adım adım tarıyor sevgili İkizler. Bugün detaylara her zamankinden fazla dikkat ediyorsun ve bu sayede gözden kaçan bir hatayı yakalayabilir, iş akışını çok daha pratik hale getirebilirsin. Dağınık notlarını toparlamak, bekleyen e-postaları yanıtlamak için ideal bir gün.

Akşama doğru Güneş ile Mars arasındaki kare açı, iletişim evini hareketlendiriyor. Bir konuşmada sesin istemeden yükselebilir ya da bir yazışma beklediğinden sert algılanabilir. Cümlelerini göndermeden önce bir kez daha okuman yeterli; bu küçük önlem günün tadını korur. Bekarsan, esprili ve hızlı bir mesajlaşma seni heyecanlandırabilir. Partnerliysen, tartışmaya dönüşebilecek bir konuyu yarına bırakmak akıllıca olur.

Ay hâlâ kariyer evinde, yani iş hayatındaki görünürlüğün sürüyor. Bedenine de kulak ver; kısa bir esneme molası ya da bol su içmek gün boyu enerjini dengede tutar.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…