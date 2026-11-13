Yöneticin Merkür dün akşam düz harekete geçti ve zihnindeki sis yavaş yavaş dağılıyor. Bir süredir ertelediğin bir mesajı yazmak, bir konuyu açıkça konuşmak için bugün çok uygun. Kelimelerin yerini buluyor, karşındaki de seni daha iyi anlıyor.

Ay'ın ortak kaynaklar evinden geçmesi, borç, paylaşım ya da birlikte alınan kararlar konusunda seni biraz derin düşünmeye çağırıyor. Acele etme; küçük bir hesap kitap, aklını rahatlatacak. Gün içinde beklenmedik bir haber gelirse şaşırma, Uranüs bugün hayatına hafif bir sürpriz serpiyor.

Bekar İkizler, akşam saatlerinde esprili bir sohbetin içinde kendini bulabilir. Partneri olanlar, içten bir konuşmayla bir yanlış anlaşılmayı tatlıya bağlayabilir.