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İkizler Burcu right-white
14 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 14 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 14 Kasım Cumartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Yöneticin Merkür dün akşam düz harekete geçti ve zihnindeki sis yavaş yavaş dağılıyor. Bir süredir ertelediğin bir mesajı yazmak, bir konuyu açıkça konuşmak için bugün çok uygun. Kelimelerin yerini buluyor, karşındaki de seni daha iyi anlıyor.

Ay'ın ortak kaynaklar evinden geçmesi, borç, paylaşım ya da birlikte alınan kararlar konusunda seni biraz derin düşünmeye çağırıyor. Acele etme; küçük bir hesap kitap, aklını rahatlatacak. Gün içinde beklenmedik bir haber gelirse şaşırma, Uranüs bugün hayatına hafif bir sürpriz serpiyor.

Bekar İkizler, akşam saatlerinde esprili bir sohbetin içinde kendini bulabilir. Partneri olanlar, içten bir konuşmayla bir yanlış anlaşılmayı tatlıya bağlayabilir.

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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