Ay bugün tam karşındaki burçta, yani ilişkiler evinde. Hayatındaki insanlar her zamankinden daha görünür, daha konuşkan ve sana daha yakın. Bir arkadaşın, iş ortağın ya da sevgilin seni yeni bir fikre ortak etmek isteyebilir. Kulağını aç, çünkü bugün gelen bir teklifin içinde güzel bir fırsat saklı olabilir.

Yönetici gezegenin Merkür ise iş ve günlük düzen evinde yavaşlamış durumda, yarın düz harekete geçmeye hazırlanıyor. Son haftalarda karışan yazışmalar, geciken dosyalar ya da yanlış anlaşılan mesajlar yavaş yavaş netleşiyor. Bugün bir şeyi kesinleştirmek yerine son kontrolleri yap, imzayı birkaç gün sonraya bırakmak sana zaman kazandırır.

Bekar İkizler, arkadaş çevresinden tanıştırılacağın biriyle keyifli bir sohbet yakalayabilir. Partnerli İkizler içinse birlikte bir şeyler planlamak, ilişkiye taze bir hava katacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…