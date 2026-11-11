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İkizler Burcu right-white
12 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.11.2026 - 18:16
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Kasım Perşembe gününüz nasıl geçecek? 12 Kasım Perşembe günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Ay bugün tam karşındaki burçta, yani ilişkiler evinde. Hayatındaki insanlar her zamankinden daha görünür, daha konuşkan ve sana daha yakın. Bir arkadaşın, iş ortağın ya da sevgilin seni yeni bir fikre ortak etmek isteyebilir. Kulağını aç, çünkü bugün gelen bir teklifin içinde güzel bir fırsat saklı olabilir.

Yönetici gezegenin Merkür ise iş ve günlük düzen evinde yavaşlamış durumda, yarın düz harekete geçmeye hazırlanıyor. Son haftalarda karışan yazışmalar, geciken dosyalar ya da yanlış anlaşılan mesajlar yavaş yavaş netleşiyor. Bugün bir şeyi kesinleştirmek yerine son kontrolleri yap, imzayı birkaç gün sonraya bırakmak sana zaman kazandırır.

Bekar İkizler, arkadaş çevresinden tanıştırılacağın biriyle keyifli bir sohbet yakalayabilir. Partnerli İkizler içinse birlikte bir şeyler planlamak, ilişkiye taze bir hava katacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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