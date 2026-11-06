Sevgili İkizler, bugün şehrin içinde küçük bir maceraya ne dersin? Aslan'daki Mars ve Jüpiter yakın çevre ve kısa yolculuklar evinde ilerliyor. Hiç gitmediğin bir semti keşfetmek, yakın bir kasabaya günübirlik kaçmak ya da sevdiğin biriyle uzun bir yürüyüşe çıkmak sana çok iyi gelecek.

Ay da aşk ve eğlence evinde Venüs'le buluşuyor ve günün geri kalanını romantik bir filtreyle kaplıyor. Partnerli İkizler için birlikte gülünecek, oyun oynanacak, eski anıların konuşulacağı keyifli bir gün. Bekar İkizler ise geçmişten tanıdığı birinden gelen tatlı bir mesajla şaşırabilir.

Yaratıcılığın da bugün coşuyor. Bir şey yazmak, fotoğraf çekmek ya da müzik dinlerken hayal kurmak sana ilham verecek. İçindeki sanatçıya bu Cumartesi söz hakkı tanı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…