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İkizler Burcu right-white
7 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 7 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 7 Kasım Cumartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün şehrin içinde küçük bir maceraya ne dersin? Aslan'daki Mars ve Jüpiter yakın çevre ve kısa yolculuklar evinde ilerliyor. Hiç gitmediğin bir semti keşfetmek, yakın bir kasabaya günübirlik kaçmak ya da sevdiğin biriyle uzun bir yürüyüşe çıkmak sana çok iyi gelecek.

Ay da aşk ve eğlence evinde Venüs'le buluşuyor ve günün geri kalanını romantik bir filtreyle kaplıyor. Partnerli İkizler için birlikte gülünecek, oyun oynanacak, eski anıların konuşulacağı keyifli bir gün. Bekar İkizler ise geçmişten tanıdığı birinden gelen tatlı bir mesajla şaşırabilir.

Yaratıcılığın da bugün coşuyor. Bir şey yazmak, fotoğraf çekmek ya da müzik dinlerken hayal kurmak sana ilham verecek. İçindeki sanatçıya bu Cumartesi söz hakkı tanı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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