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İkizler Burcu right-white
3 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? 3 Kasım Salı günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, güne gün başlarken Jüpiter'e kavuşan Ay başlıyor ve üçüncü evinde konuşma, yazışma ve kısa yolculuk trafiğini canlı tutuyor. Ay öğle saatlerinde Başak'a geçerek dördüncü evinde ev ve aile konularını öne çıkarıyor. Ay'ın Uranüs'le akşam kurduğu gergin açı burcundaki Uranüs'ü tetikleyerek huzursuzluk yaratabilir, aceleci cümleleri ertele. On birinci eve uzanan Satürn ve Neptün arkadaş çevresinde sorumluluk bekliyor.

Maddi olarak altıncı evdeki Güneş ve retro Merkür ikilisi iş yerinde bekleyen bir ödemeyi gündeme getiriyor. Ay ile retro Venüs arasındaki sabah öncesi uyum yazı ya da satış yoluyla küçük bir kazanç ihtimali taşıyor. Eve dair bir harcama öğleden sonra öne çıkabilir. Dokuzuncu evde görünür olan Plüton eğitim ya da yurt dışı giderlerinde fiyat farkı gösterebilir.

Gelelim aşka. Beşinci evdeki geri hareketli Venüs geçmişte kalan bir sohbeti yeniden akla getiriyor. Güne yayılan yumuşak enerji bunu konuşmayı kolaylaştırıyor. Partnerli İkizler, eski bir fotoğrafı paylaşarak yakınlaşabilir. Bekar İkizler ise akşam gelen bir mesajla heyecanlanabilir ama yanıtı acele etmeden yazmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Astroloji Editörü
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