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İkizler Burcu right-white
30 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 30 Ekim Cuma günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay ikinci evine, yani kazanç alanına geçerek maddi konulara dikkatini çekiyor. Ay ile Neptün arasındaki sabah gerilimi arkadaş ya da grup içinde net olmayan bir beklentiyi gündeme getirebilir; sözlerini yazıya dök. Satürn'ün Ay'la akşam gerilimi ekip içi sorumlulukları ağırlaştırabilir.

Maddi olarak altıncı evdeki Merkür iş düzeninde acele kararlar ve sert yazışmalar çıkarabilir, Mars'ın geri giderken Merkür'e kurduğu gergin açı bunu pekiştirir; fatura ve maaş notlarını sakin kontrol et. Ay'ın öğleden sonra Güneş'le kurduğu üçgen bütçeyi dengelemene yardım eder. Maaş ve ek gelir hesabını tek bir yerde toplamak içini rahatlatır.

Gelelim aşka. Geri giden Venüs beşinci evinde eski bir duyguyu canlandırırken Venüs'le sabaha karşı oluşan üçgen bunu tatlı bir anıya çeviriyor. Partnerinle espri dolu kısa bir buluşma ilişkine hafiflik katar. Bekar İkizler ise bir arkadaşının tavsiyesiyle tanışacağı biriyle kolay iletişim kurabilir. Gün sonunda gelen bir mesaja içten bir yanıt vermek ilişkiyi tazeler.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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