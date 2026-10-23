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İkizler Burcu right-white
24 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 24 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 24 Ekim Cumartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün senin gezegenin Merkür geriye dönüyor ve en çok sen bunu hissedeceksin. Öğleye doğru başlayacak bu dönem iş düzeninde, sağlık rutininde ve ofis yazışmalarında aksamalar getirebilir; yeni bir görev ya da program başlatmak yerine mevcut işleri bitirmek mantıklı. Sabahın erken saatlerinde Ay'ın Uranüs'le sekstili ise zihnine ferahlatıcı bir fikir fısıldıyor.

Maddi olarak iş yerindeki ödeme ve mesai kayıtlarını bugün fotoğraflayıp sakla. Yazışmalarda gönderdiğin rakamı alıcı onaylamadan işlemi bitmiş sayma. İkindi saatlerinde arkadaşlarından biri senden ödünç para isteyebilir, cevabı birkaç saat ertelemek yeterli.

Gelelim aşka. Güneş ile Venüs'ün altıncı evinde buluşması gündelik hayatta duygusal açıdan sana değer katacak küçük jestleri öne çıkarıyor. Sevdiğin birine basit bir günaydın notu bırakmak bile bağınızı güçlendirir. Bekar İkizler ise sporda ya da ortak işte tanıştığı birini ikinci kez görmek isteyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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