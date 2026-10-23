Sevgili İkizler, bugün senin gezegenin Merkür geriye dönüyor ve en çok sen bunu hissedeceksin. Öğleye doğru başlayacak bu dönem iş düzeninde, sağlık rutininde ve ofis yazışmalarında aksamalar getirebilir; yeni bir görev ya da program başlatmak yerine mevcut işleri bitirmek mantıklı. Sabahın erken saatlerinde Ay'ın Uranüs'le sekstili ise zihnine ferahlatıcı bir fikir fısıldıyor.

Maddi olarak iş yerindeki ödeme ve mesai kayıtlarını bugün fotoğraflayıp sakla. Yazışmalarda gönderdiğin rakamı alıcı onaylamadan işlemi bitmiş sayma. İkindi saatlerinde arkadaşlarından biri senden ödünç para isteyebilir, cevabı birkaç saat ertelemek yeterli.

Gelelim aşka. Güneş ile Venüs'ün altıncı evinde buluşması gündelik hayatta duygusal açıdan sana değer katacak küçük jestleri öne çıkarıyor. Sevdiğin birine basit bir günaydın notu bırakmak bile bağınızı güçlendirir. Bekar İkizler ise sporda ya da ortak işte tanıştığı birini ikinci kez görmek isteyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…