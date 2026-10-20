Sevgili İkizler, gün ortasında Ay dokuzuncu evinden Güneş'le üçgen kurarken eğitim, yayın ya da uzak bir yolculuk konusunda gönlünü ferahlatacak bir haber alabilirsin. İkindiyle birlikte Ay Balık'a geçip kariyer evini harekete geçirince işteki sorumluluğun artıyor; patronun ya da müşterinin beklentisini sakin karşılamak yeterli. Öğleden sonra mesajlarını toparlayıp tek tek cevaplamak içini rahatlatır.

Maddi olarak gece boyunca üçüncü evindeki Jüpiter'e karşı gelen Ay, yazışma, ulaşım ve kısa yol masraflarını biraz şişirebilir. Telefon faturan, abonelikler ya da bir kurs ödemesi için üst sınır koy; sabah rakamlara bir kez daha bak.

Gelelim aşka. Akşam altıncı evindeki geriye giden Venüs'le kurulan üçgen, günlük rutinde küçük bir sevgi gösterisinin değerini artırıyor. Partnerinle ortak bir alışkanlığı konuşabilirsin. Bekar İkizler ise iş ya da spor ortamındaki ufak bir sohbetin devam edebileceğini fark edebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…