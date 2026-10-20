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İkizler Burcu right-white
21 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.10.2026 - 18:02
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 21 Ekim Çarşamba günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, gün ortasında Ay dokuzuncu evinden Güneş'le üçgen kurarken eğitim, yayın ya da uzak bir yolculuk konusunda gönlünü ferahlatacak bir haber alabilirsin. İkindiyle birlikte Ay Balık'a geçip kariyer evini harekete geçirince işteki sorumluluğun artıyor; patronun ya da müşterinin beklentisini sakin karşılamak yeterli. Öğleden sonra mesajlarını toparlayıp tek tek cevaplamak içini rahatlatır.

Maddi olarak gece boyunca üçüncü evindeki Jüpiter'e karşı gelen Ay, yazışma, ulaşım ve kısa yol masraflarını biraz şişirebilir. Telefon faturan, abonelikler ya da bir kurs ödemesi için üst sınır koy; sabah rakamlara bir kez daha bak.

Gelelim aşka. Akşam altıncı evindeki geriye giden Venüs'le kurulan üçgen, günlük rutinde küçük bir sevgi gösterisinin değerini artırıyor. Partnerinle ortak bir alışkanlığı konuşabilirsin. Bekar İkizler ise iş ya da spor ortamındaki ufak bir sohbetin devam edebileceğini fark edebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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