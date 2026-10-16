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İkizler Burcu right-white
17 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 17 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 17 Ekim Cumartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, sekizinci evden geçen Ay ortak kaynakları, borç alacak konularını ve başkalarının onayını gerektiren işleri öne çıkarıyor; öğle sonrasında Ay ile Satürn arasındaki kare arkadaş çevrendeki ya da bir ekipteki hedefin ertelenmesine yol açabilir. Beklenmedik gecikmeleri kişisel algılamamak ve planı bir sonraki güne esnetmek seni yormaz. Kısa bir yazışmayla durumu netleştirmek de yeterli.

Maddi olarak altıncı evdeki Venüs retrosu iş yerinde bir ücret ya da yan hak konusunu yeniden açabilir. Ortak bir ödemede kimin ne kadar pay üstleneceğini yazıya dökmek, hafta başında çıkacak sorunu önler. Küçük aboneliklerini gözden geçirmek bütçene nefes aldırır.

Gelelim aşka. Ay'ın retrodaki Venüs'e uzattığı sekstil duygusal şeffaflığı kolaylaştırıyor; ilişkin varsa ortak harcamalar ve gelecek planları üzerine açık konuşmak güveni artırır. Bekar İkizler ise yazışmada net olmaktan çekinmemeli, belirsiz mesajlara yanıt vermeden önce niyeti sormalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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