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İkizler Burcu right-white
11 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 11 Ekim Pazar günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, gündüz Ay'ın eğlence, flört ve yaratıcılık alanında olması keyifli bir başlangıç sunuyor; akşam Akrep'e geçince gündem iş yüküne ve günlük düzene dönüyor. Sabah hobine ya da yaratıcı bir işe zaman ayırmak seni enerjiyle doldurur, akşam yarım kalan görevleri toparlamak ertesi günü rahatlatır. Arkadaş çevrendeki Neptün etkisi bir dostundan gelen ilham verici bir fikri gündeme getirebilir.

Maddi olarak yazışma, kısa yolculuk ve iletişim giderleri öne çıkıyor. Aslan'daki Mars üçüncü evinde olduğu için bir teklif ya da fiyat konuşmasında acele edip hemen 'evet' demek isteyebilirsin; teklifi yazılı almak seni korur. İş yerindeki küçük bir masrafı fiş ve not ile takip etmek yararlı.

Gelelim aşka. Retro Venüs'ün günlük rutin evinden gelen etkisi, ilişkinde ihmal edilmiş küçük ilgi alanlarını hatırlatıyor; ilişkin varsa birlikte yapılan küçük bir rutin, örneğin akşam yürüyüşü bağınızı güçlendirir. Bekar İkizler ise iş ya da günlük işlerin içinde karşılaştığın biri dikkatini çekebilir, mesajlaşırken niyetini net yazmak yanlış anlamayı önler.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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