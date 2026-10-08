Sevgili İkizler, yaratıcılığın ve ifade gücün bugün iş hayatına taşınıyor; Terazi'ye geçen Ay sunum, yazı ya da fikir üretmeyi gerektiren görevleri hızlandırıyor. Akşam Ay ile burcundaki Uranüs'ün üçgeni zihnine parlak bir fikir getirebilir, bu yüzden aklına geleni not almadan geçme.

Maddi olarak kendini ödüllendirme isteği öne çıkıyor; bir hobiye, eğlenceye ya da keyifli bir akşam yemeğine ayıracağın para bütçeni zorlayabilir. Önce bu ayın sabit giderlerini düşünmek, sonra eğlence payını belirlemek daha doğru. Büyük bir alışverişi Yeniay'ın ardına bırak.

Gelelim aşka. Terazi'deki Ay romantizm evini aydınlattığı için ilişkin varsa flört havasını canlandıracak bir plan bugün çok iyi gider. Bekar İkizler ise bir arkadaş ortamında ya da mesajlaşmada başlayan hafif bir yakınlık Yeniay'dan önce küçük bir heyecan yaratabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…