Beklenmedik bir sohbet bugün İkizler'e yeni bir fikir ya da bağlantı kazandırabilir. Ay'ın Aslan'da Jüpiter'le kavuşması iletişim alanında tam bir genişleme işareti; önemli bir konuşma umduğundan çok daha yapıcı ilerleyebilir, uzun zamandır ertelediğin bir mesaj olumlu yankı bulabilir. Merkür'ün kendi burcundan çıkıp Venüs'le Akrep'te buluşması bugün sözlerine beklenmedik bir ağırlık kazandırıyor.

Maddi olarak öğrenme ve bilgi paylaşımı bugün sana kazanç kapısı da açabilir; kısa süreli bir plan değişikliği seni zorlamadan çözülüyor. Venüs'ün retrosu eski bir anlaşmayı hatırlatsa da, bugünkü genişleme havasında bunu kendi lehine çevirmen mümkün.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, bugün kurduğun bir cümle partnerinle aranı her zamankinden daha çok yakınlaştırabilir; kelimelerin bu derinliği yine aynı gökyüzü hareketinden geliyor. Tek başınaysan, sosyal çevrenden gelen bir davet ya da farklı bir bakış açısı ufkunu genişletebilir; akışa güvenerek ilerlemek bugün seni iyi bir yere götürüyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…