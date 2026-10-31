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İkizler Burcu right-white
Kasım 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:30
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Gökyüzü Kasım ayında bir hayli hareketli! İkizler ve yükselen İkizler burçları Kasım ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Kasım ayı nasıl geçecek? Bu ay İkizler ve yükselen İkizler burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu aylık burç yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, sahne bu ay senin; ayın son haftasında burcunda gerçekleşecek Dolunay, birinci evinde yeni bir kimlik ve görünüm konusunda net bir sonuç getiriyor. Ayın başlarında Akrep burcunda doğan Yeniay altıncı evinde iş düzenini ve sağlık alışkanlıklarını yeniden kurmak için güçlü bir fırsat sunuyor. Ay ortasında Aslan burcunda buluşan Mars ve Jüpiter üçüncü evini hareketlendiriyor; yazı, satış, konuşma ya da kısa yolculuklarla ilgili cesur bir adım atabilirsin. On birinci evindeki Satürn ve Neptün arkadaş çevrende sorumluluk ve beklenti konularını sınayabilir. Burcundaki retro Uranüs de ani değişimler yaratıyor; esnek kal.

Maddi olarak ayın başında altıncı evde bulunan retro Merkür işyerinde bekleyen ödemeleri ve belgeleri yeniden gündeme getiriyor. Merkür ayın ortasında ileri harekete döndüğünde bekleyen işler hızlanıyor. Güneş'in Jüpiter'le kurduğu gergin açı gereğinden fazla taahhüt altına girmeni teşvik edebilir; kapasiteni aşan bir sözleşmeye yazılı olarak bağlanma. Ayın sonunda Güneş'in Yay'a geçmesi ortaklarla ilgili parasal konuları öne çıkarıyor.

Peki ya aşk? Beşinci evindeki Venüs geçmişte kalan bir yakınlığı ya da askıda bir konuşmayı hatırlatıyor; Venüs'ün ayın ortasında ileri harekete geçmesi bu konuda netlik kazandırıyor. İlişkisi olan İkizler, partnerine kendi esprili diliyle sürpriz yapabilir. Bekar İkizler ise ay sonundaki Dolunay etrafında ilgi çekici biriyle konuşma imkanı bulabilir; heyecanını yazışmalara yansıtmadan önce biraz bekle.

Gelecek ay görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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