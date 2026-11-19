Telefonunu yanından ayırma İkizler, çünkü bugün sürprizler senin burcundaki Uranüs'ten geliyor! Ay sabah saatlerinde arkadaşlıklarını ve sosyal çevreni yöneten alana geçiyor, öğleden sonra da Uranüs'le uyumlu bir açı yapıyor. Uzun zamandır görüşmediğin birinden gelen bir mesaj ya da son dakika bir davet, gününü renklendirebilir.

Bu enerji fikir alışverişi için de çok verimli. Bir grup projesinde ya da ekip toplantısında aklına gelen yaratıcı bir öneri ilgiyle karşılanabilir. İletişim alanındaki Mars ve Jüpiter, sözlerine ikna gücü katıyor; sadece hızına dikkat et, karşındakine de konuşma fırsatı bırak. Akşama doğru Ay'ın Satürn'le buluşması, hafta sonu planlarını netleştirmen için iyi bir zaman.

Aşk evinde Venüs keyifli bir şekilde ilerliyor. Bekarsan, arkadaş ortamında tanışacağın biri dikkatini çekebilir; flörtöz tarafını saklama. Partnerin varsa, ikinizin ortak arkadaşlarıyla bir buluşma planlamak ilişkinize taze bir hava katar.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…