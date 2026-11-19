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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 20 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? 20 Kasım Cuma günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek?
İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...
Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları
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