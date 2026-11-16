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İkizler Burcu right-white
17 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 17 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? 17 Kasım Salı günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, ufkun bugün sonsuza açılıyor! Ay Kova'da, keşif ve öğrenme evinde ilerliyor. Sabah aşk evindeki Venüs'le kurulan uyumlu açı ise kalbinle aklını aynı yöne çeviriyor. Uzaklarda yaşayan biriyle yapılan bir sohbet, ilham veren bir kitap ya da yeni bir yolculuk planı bugün içini kıpır kıpır edecek.

Öğleden sonra yeni bir şey öğrenmeye başlamak ya da bir başvuru yapmak için güçlü bir motivasyon hissedebilirsin. Bu enerjiyi değerlendir! Akşama doğru Aslan'daki Mars ve Jüpiter iletişim evinde Ay'la buluşuyor; telefonun durmayabilir, mesajların bol kahkahalı olacak.

Aşkta romantik ve maceracı bir ruh halindesin. Aşk evindeki Venüs, sözlerine bugün ayrı bir tatlılık katıyor. Partnerli İkizler, sevdiğiyle birlikte bir hafta sonu kaçamağı planlayabilir; yeni bir yer keşfetmek ilişkinize taze bir heyecan katacak. Gece uzun uzun sohbet etmek de aranızdaki bağı derinleştirecek. Bekar İkizler ise farklı bir kültürden ya da şehirden biriyle büyüleyici bir sohbete dalabilir. Esprili bir mesajın bugün birinin gününü aydınlatabilir. Merakını takip et!

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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