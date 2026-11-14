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İkizler Burcu right-white
15 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? 15 Kasım Pazar günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Burcundaki Uranüs bugün sahnenin ışığını üzerine çekiyor; akşama doğru Ay ile kurduğu uyumlu açı, hayatına küçük bir yenilik getirebilir. Beklenmedik bir davet, yeni bir fikir ya da ilginç bir haber seni gülümsetecek. Öğle saatlerinde Ay'ın yolculuk ve öğrenme evine geçmesi de merakını besliyor.

Günün ilerleyen saatlerinde yöneticin Merkür ile Ay arasındaki gerginlik, bir sözün yanlış anlaşılmasına yol açabilir. Mesajlarını göndermeden önce bir kez daha oku; bu küçük özen, günün sonunu çok daha rahat kılar.

Bekar İkizler, yeni birinden gelen merak uyandıran bir mesajla heyecanlanabilir. Partneri olanlar, ortak bir keşif planı yaparak günü eğlenceli hale getirebilir.

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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