Burcundaki Uranüs bugün sahnenin ışığını üzerine çekiyor; akşama doğru Ay ile kurduğu uyumlu açı, hayatına küçük bir yenilik getirebilir. Beklenmedik bir davet, yeni bir fikir ya da ilginç bir haber seni gülümsetecek. Öğle saatlerinde Ay'ın yolculuk ve öğrenme evine geçmesi de merakını besliyor.

Günün ilerleyen saatlerinde yöneticin Merkür ile Ay arasındaki gerginlik, bir sözün yanlış anlaşılmasına yol açabilir. Mesajlarını göndermeden önce bir kez daha oku; bu küçük özen, günün sonunu çok daha rahat kılar.

Bekar İkizler, yeni birinden gelen merak uyandıran bir mesajla heyecanlanabilir. Partneri olanlar, ortak bir keşif planı yaparak günü eğlenceli hale getirebilir.