Sevgili İkizler, bugün ilişkiler sahnesinde başroldesin! Öğleye doğru Ay karşı burcun Yay'a geçiyor ve hayatındaki önemli insanları ön plana çıkarıyor. Partnerinle, bir iş ortağınla ya da en yakın arkadaşınla yapacağın her şey bugün daha keyifli, daha neşeli.

Sabah Venüs ile Mars'ın uyumlu açısı aşk ve eğlence evini canlandırıyor. Flört, oyun, kahkaha… Bugün kalbinin hafiflediğini hissedeceksin. Bir hobiye ya da yaratıcı bir işe ayıracağın vakit de sana ilham verecek.

Akşam burcundaki Uranüs'ü harekete geçiren Ay, sana küçük bir sürpriz hazırlıyor. Planlar değişebilir, beklemediğin biri seni arayabilir ya da aklına parlak bir fikir düşebilir. Bu sürprizlere 'evet' demeye hazır ol; bugünün en güzel anı tam da bu olabilir!

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…