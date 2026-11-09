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İkizler Burcu right-white
10 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 10 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? 10 Kasım Salı günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün ilişkiler sahnesinde başroldesin! Öğleye doğru Ay karşı burcun Yay'a geçiyor ve hayatındaki önemli insanları ön plana çıkarıyor. Partnerinle, bir iş ortağınla ya da en yakın arkadaşınla yapacağın her şey bugün daha keyifli, daha neşeli.

Sabah Venüs ile Mars'ın uyumlu açısı aşk ve eğlence evini canlandırıyor. Flört, oyun, kahkaha… Bugün kalbinin hafiflediğini hissedeceksin. Bir hobiye ya da yaratıcı bir işe ayıracağın vakit de sana ilham verecek.

Akşam burcundaki Uranüs'ü harekete geçiren Ay, sana küçük bir sürpriz hazırlıyor. Planlar değişebilir, beklemediğin biri seni arayabilir ya da aklına parlak bir fikir düşebilir. Bu sürprizlere 'evet' demeye hazır ol; bugünün en güzel anı tam da bu olabilir!

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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