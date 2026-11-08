Sevgili İkizler, Pazartesi sabahı listeni hazırla, çünkü bugün başladığın her yeni alışkanlık kalıcı olmaya aday! Akrep'teki Yeni Ay günlük düzen ve sağlık evinde doğuyor. Yeni bir spor programı, sağlıklı bir beslenme planı ya da daha düzenli bir çalışma sistemi için en doğru başlangıç günü bugün.

İş yerinde de taze bir rüzgâr esiyor. Yeni bir görev, yeni bir ekip arkadaşı ya da yeni bir yöntem iş hayatına heyecan katabilir. Akşama doğru telefonun ve mesaj kutun hareketleniyor; kardeşlerin, komşuların ya da yakın arkadaşlarınla canlı sohbetler seni bekliyor.

Aşkta küçük ama anlamlı adımlar öne çıkıyor. Partnerli İkizler, sevdiğiyle birlikte yeni bir rutin, örneğin akşam yürüyüşleri, başlatarak bağını güçlendirebilir. Bekar İkizler ise spor salonunda ya da iş yerinde ilgisini çeken biriyle sohbet başlatabilir. Yönetici gezegenin Merkür'ün bu hafta düz harekete geçmesiyle iletişim de rahatlıyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…