Sevgili İkizler, yönetici gezegenin Merkür bugün adeta yeniden doğuyor. Akşam 17.30'da altıncı evinde Güneş'le kavuşan retro Merkür, iş yükünü ve günlük rutinini dürüstçe görmeni sağlıyor. Hangi alışkanlık seni yoruyor, hangi görev aslında sana ait bile değil? Bu soruların cevabı bugün kendiliğinden gelir. Hemen yeni bir düzen kurmaya kalkma, şimdilik sadece fark et.

Ay Başak'ta, dördüncü evinde ilerlerken evdeki işler gündemde. Sabah yapılan bir aile konuşması ya da ev için alınacak bir karar beklediğinden kolay ilerler. Öğleye doğru tempo düşüyor; büyük alışverişleri ve ev sözleşmelerini bugüne sıkıştırma. Burcundaki retro Uranüs içindeki huzursuzluğu dürtse de kendine sakin bir akşam hakkı tanı.

Aşkta hava yumuşak. Beşinci evindeki retro Venüs, öğleden sonra üçüncü evindeki Jüpiter'le sekstil yapıyor. Eski bir flörtle esprili bir yazışma ya da partnerinle tanıştığınız günleri anmak yüzünü güldürebilir. Not, mektup, sesli mesaj… Kelimelerin bugün doğrudan kalbe dokunuyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…