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İkizler Burcu right-white
31 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 31 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 31 Ekim Cumartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay ikinci evinde kendi değerini, kazancını ve sahip olduklarını hatırlatıyor. Sabah saatlerindeki Ay ve Merkür üçgeni yöneticin Merkür'ün retrosunda dağınık kalan bir meseleyi toparlama şansı veriyor. On birinci evini ağırlaştıran Satürn arkadaş çevresinde sorumluluk bekliyor; gece saatlerinde Jüpiter ile Satürn arasında oluşan gergin açı bu beklentiyi ağırlaştırabilir. Sözünü tutabileceğin işleri üstlen.

Maddi olarak üçüncü evini canlandıran Mars ve Jüpiter yazı, satış ve kısa yolculuk yoluyla kazanç fırsatı getiriyor. Altıncı evde bulunan geri hareketli Merkür işyerinde bekleyen bir belgenin yeniden istenmesine yol açabilir. Evrakları tek klasörde topla, göndermeden önce bir kez daha oku.

Gelelim aşka. Beşinci evdeki geri hareketli Venüs unutulmuş bir sohbeti yeniden hatırlatıyor. İlişkisi olan İkizler, partnerine hafif ve esprili bir mesaj yollayarak havayı yumuşatabilir. Bekar İkizler ise bir arkadaş toplantısında ilgi çekici biriyle karşılaşabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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