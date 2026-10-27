Sevgili İkizler, Ay burcuna geçti ve gün boyu enerjin hareketli, zihnin keskin. Öğleye doğru Uranüs'le kavuşan Ay, ani bir fikir, görüşme ya da değişiklik talebi getirebilir; kendini doğru ifade ettiğin her toplantı sana artı yazar. Akşam Satürn'le kurulan sekstil, uzun süredir ertelediğin bir sorumluluğu rahatça tamamlamanı sağlar.

Maddi olarak sabahki Plüton üçgeni, yurt dışı ya da eğitimle ilgili bir ödemenin yeniden düzenlenebileceğini gösteriyor. Rakamları yazılı sorup öğren. Gelirini artırmak için eğitim ya da sertifika fikri akla gelebilir; maliyetini hesapla.

Peki ya aşk? Venüs beşinci evinde geri giderken Chiron'un karşısına geçtiğinden eski bir flört ya da yaralayıcı bir söz hatırlanabilir. Birlikte olduğun kişiyle geçmişi yeniden açmadan yakınlık kurmalısın. Bekar İkizler ise ilk mesajı atmak için cesaretini toplayabilir; sevimli bir espri buzları eritir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…