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İkizler Burcu right-white
28 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 28 Ekim Çarşamba günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay burcuna geçti ve gün boyu enerjin hareketli, zihnin keskin. Öğleye doğru Uranüs'le kavuşan Ay, ani bir fikir, görüşme ya da değişiklik talebi getirebilir; kendini doğru ifade ettiğin her toplantı sana artı yazar. Akşam Satürn'le kurulan sekstil, uzun süredir ertelediğin bir sorumluluğu rahatça tamamlamanı sağlar.

Maddi olarak sabahki Plüton üçgeni, yurt dışı ya da eğitimle ilgili bir ödemenin yeniden düzenlenebileceğini gösteriyor. Rakamları yazılı sorup öğren. Gelirini artırmak için eğitim ya da sertifika fikri akla gelebilir; maliyetini hesapla.

Peki ya aşk? Venüs beşinci evinde geri giderken Chiron'un karşısına geçtiğinden eski bir flört ya da yaralayıcı bir söz hatırlanabilir. Birlikte olduğun kişiyle geçmişi yeniden açmadan yakınlık kurmalısın. Bekar İkizler ise ilk mesajı atmak için cesaretini toplayabilir; sevimli bir espri buzları eritir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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