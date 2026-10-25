Sevgili İkizler, Dolunay on ikinci evinde doğuyor; içe dönüş, bitirme ve vedalaşma ihtiyacı bugün belirgin. Gece yarısından sonra Ay'ın Boğa'ya geçişi rüyalarını yoğunlaştırmış, sabah Dolunay ile birlikte dağınık düşüncelerini toplamak istemiş olabilirsin. Güneş altıncı evinde olduğu için günlük işlerini sadeleştirmek sana iyi gelecek.

Maddi olarak görünmeyen giderleri, unuttuğun aboneliği ya da bir kayıp hesabı bugün kapatmak için doğru zaman. Yöneticin Retro Merkür sürerken yeni bir ödeme planı başlatma, eskileri toparla. Sabah yapacağın küçük bir ayıklama, akşam büyük bir rahatlama olarak döner.

Gelelim aşka. Venüs'ün Terazi'deki son derecelerinden Ay'a karşılık vermesi, geçmişten gelen bir bağın artık kapanması gerektiğini fısıldıyor. Partnerinle bir konunun üstünü örtmeden konuşman rahatlatır. Bekar İkizler ise bir eski ilginin tekrar belirdiği anda sessiz kalıp kendi kalbini dinlemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…