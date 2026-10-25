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İkizler Burcu right-white
26 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 26 Ekim Pazartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Dolunay on ikinci evinde doğuyor; içe dönüş, bitirme ve vedalaşma ihtiyacı bugün belirgin. Gece yarısından sonra Ay'ın Boğa'ya geçişi rüyalarını yoğunlaştırmış, sabah Dolunay ile birlikte dağınık düşüncelerini toplamak istemiş olabilirsin. Güneş altıncı evinde olduğu için günlük işlerini sadeleştirmek sana iyi gelecek.

Maddi olarak görünmeyen giderleri, unuttuğun aboneliği ya da bir kayıp hesabı bugün kapatmak için doğru zaman. Yöneticin Retro Merkür sürerken yeni bir ödeme planı başlatma, eskileri toparla. Sabah yapacağın küçük bir ayıklama, akşam büyük bir rahatlama olarak döner.

Gelelim aşka. Venüs'ün Terazi'deki son derecelerinden Ay'a karşılık vermesi, geçmişten gelen bir bağın artık kapanması gerektiğini fısıldıyor. Partnerinle bir konunun üstünü örtmeden konuşman rahatlatır. Bekar İkizler ise bir eski ilginin tekrar belirdiği anda sessiz kalıp kendi kalbini dinlemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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