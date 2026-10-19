Sevgili İkizler, iş düzenindeki aksamalar ile eğitim ya da uzak bir plana duyduğun istek öğleye doğru çakışıyor; Akrep'teki retro Venüs ile Plüton arasındaki kare bir kararı ağır ağır vermeni, aceleyle başvuru ya da kayıt yapmamanı istiyor. Görev listeni kısaltıp tek bir uzun vadeli adıma odaklanmak rahatlatır.

Maddi olarak sabaha doğru Ay'ın Satürn'le kurduğu sekstil, iş yerindeki bir ödeme ya da ek hak meselesini sabırla çözmeni destekliyor. Akşam gelen Merkür karesi mesajların yanlış yorumlanmasına yol açabilir, ödeme konulu yazışmalarda net ol.

Gelelim aşka. Üçüncü evdeki Mars sabaha karşı Ay'la karşı karşıya geldiğinde sözcüklerin sertleşebileceğini hatırlatıyor; ilişkin varsa mesajlarda ton ayarını yumuşat. Bekar İkizler ise sohbetin parladığı birine akşam kısa ve açık bir cevap yazabilir. Gece gelen bir davete evet demeden önce yarınki programına bak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…