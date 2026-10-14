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İkizler Burcu right-white
15 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 15 Ekim Perşembe günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, üçüncü evindeki Jüpiter'e Güneş'in uzattığı sekstil yazı, sunum ve görüşme gerektiren işleri parlatıyor; fikrini ya da teklifini gün ortasında kısa ve net anlatman karşı tarafı ikna eder; toplantı öncesinde notlarını hazırlamak sana güven verir. Ay'ın yedinci evinden geçmesi ortak çalıştığın biriyle birlikte karar vermeyi kolaylaştırıyor.

Maddi olarak iletişimle gelen gelirler gündemde. Jüpiter'in cömertliği serbest çalışanlara ek iş, çalışanlara ise prim ya da yan görev getirebilir. Yeni bir bilgisayar, telefon ya da yazılım alacaksan iade hakkını ve garanti şartlarını okuyup öyle ilerle. Fiyat teklifinde bir noktayı esnek bırakmak pazarlığı kolaylaştırır.

Gelelim aşka. Beşinci evinden akan Güneş enerjisi flört ve eğlence alanını canlandırıyor; ilişkin varsa mesajlaşmada espri ile şefkat dengesi seni partnerine çok yaklaştırır. Bekar İkizler ise konuşkanlığıyla ilgi çekecek, sohbetin çekiciliği akşama doğru bir buluşma teklifini getirebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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