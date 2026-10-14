Sevgili İkizler, üçüncü evindeki Jüpiter'e Güneş'in uzattığı sekstil yazı, sunum ve görüşme gerektiren işleri parlatıyor; fikrini ya da teklifini gün ortasında kısa ve net anlatman karşı tarafı ikna eder; toplantı öncesinde notlarını hazırlamak sana güven verir. Ay'ın yedinci evinden geçmesi ortak çalıştığın biriyle birlikte karar vermeyi kolaylaştırıyor.

Maddi olarak iletişimle gelen gelirler gündemde. Jüpiter'in cömertliği serbest çalışanlara ek iş, çalışanlara ise prim ya da yan görev getirebilir. Yeni bir bilgisayar, telefon ya da yazılım alacaksan iade hakkını ve garanti şartlarını okuyup öyle ilerle. Fiyat teklifinde bir noktayı esnek bırakmak pazarlığı kolaylaştırır.

Gelelim aşka. Beşinci evinden akan Güneş enerjisi flört ve eğlence alanını canlandırıyor; ilişkin varsa mesajlaşmada espri ile şefkat dengesi seni partnerine çok yaklaştırır. Bekar İkizler ise konuşkanlığıyla ilgi çekecek, sohbetin çekiciliği akşama doğru bir buluşma teklifini getirebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…