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İkizler Burcu right-white
13 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 12:12
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 13 Ekim Salı günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün konuşmak yazmaktan daha kolay, ama Jüpiter'in Ay'a yaptığı kare sözlerini gereğinden büyük kurmana yol açabilir. Telefonda ya da toplantıda verdiğin tarihleri kısa bir mesajla yazıya dökmek yanlış anlaşılmayı önler. Ay'ın altıncı evden geçmesi küçük ayrıntıları fark ettiriyor; öğleden sonra boşluktaki Ay yeni proje değil rutin işleri bitirmeye uygun.

Maddi olarak ek iş teklifleri ve küçük giderler gündemde. Üçüncü evdeki Jüpiter yazışmayla gelen bir kazancı büyütüyor, ancak fiyatı mesajla netleştirmeden hizmet vermemek gerekiyor. Faturaları ve abonelikleri taramak bütçene rahat bir nefes aldırır.

Gelelim aşka. Güneş'in aşk evinden seni desteklemesi flörtte seni cesaretlendiriyor; ilişkin varsa küçük bir ilgi ya da sürpriz bir mesaj yakınlığı artırır. Bekar İkizler ise Venüs retrosu yüzünden eski bir flörtten gelecek mesaja yanıt vermek isteyebilir; yanıtı merakla değil, niyetini bilerek vermeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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