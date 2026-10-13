Sevgili İkizler, bugün konuşmak yazmaktan daha kolay, ama Jüpiter'in Ay'a yaptığı kare sözlerini gereğinden büyük kurmana yol açabilir. Telefonda ya da toplantıda verdiğin tarihleri kısa bir mesajla yazıya dökmek yanlış anlaşılmayı önler. Ay'ın altıncı evden geçmesi küçük ayrıntıları fark ettiriyor; öğleden sonra boşluktaki Ay yeni proje değil rutin işleri bitirmeye uygun.

Maddi olarak ek iş teklifleri ve küçük giderler gündemde. Üçüncü evdeki Jüpiter yazışmayla gelen bir kazancı büyütüyor, ancak fiyatı mesajla netleştirmeden hizmet vermemek gerekiyor. Faturaları ve abonelikleri taramak bütçene rahat bir nefes aldırır.

Gelelim aşka. Güneş'in aşk evinden seni desteklemesi flörtte seni cesaretlendiriyor; ilişkin varsa küçük bir ilgi ya da sürpriz bir mesaj yakınlığı artırır. Bekar İkizler ise Venüs retrosu yüzünden eski bir flörtten gelecek mesaja yanıt vermek isteyebilir; yanıtı merakla değil, niyetini bilerek vermeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…