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İkizler Burcu right-white
12 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 12 Ekim Pazartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, günlük iş düzenin Ay'ın Akrep yolculuğuyla ayrıntılara kayıyor; bugün büyük hamleler yerine eksik kalan küçük işleri tamamlamak sana puan kazandırır. Sabah Ay ile Mars'ın karesi yazışmalarda ve telefon görüşmelerinde gergin bir ton yaratabilir, mesajı göndermeden önce bir kez daha okumak yanlış anlaşılmayı önler. Akşama doğru Ay'ın yöneticin Merkür'le kavuşması analiz ve araştırma işlerinde zihnini keskinleştiriyor.

Maddi olarak ek iş, düzenli ödemeler ve günlük küçük harcamalar öne çıkıyor. Ay'ın Venüs'le erken saatlerdeki buluşması çalışma ortamın için bir satın alma isteği doğurabilir, ancak retro etkisi yüzünden bunu birkaç gün ertelemek daha yerinde. Fatura ve abonelikleri taramak bütçene nefes aldırır.

Gelelim aşka. Güneş'in aşk evinden seni desteklemesi flörtte seni cesaretlendiriyor; ilişkin varsa küçük bir ilgi ya da sürpriz bir mesaj yakınlaşmayı sağlar. Bekar İkizler ise iş ortamında tanıştığı biriyle sohbetin akışına kapılabilir, yalnız Venüs retrosu eski bir ilginin geri dönebileceğini de hatırlatıyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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