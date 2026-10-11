Sevgili İkizler, günlük iş düzenin Ay'ın Akrep yolculuğuyla ayrıntılara kayıyor; bugün büyük hamleler yerine eksik kalan küçük işleri tamamlamak sana puan kazandırır. Sabah Ay ile Mars'ın karesi yazışmalarda ve telefon görüşmelerinde gergin bir ton yaratabilir, mesajı göndermeden önce bir kez daha okumak yanlış anlaşılmayı önler. Akşama doğru Ay'ın yöneticin Merkür'le kavuşması analiz ve araştırma işlerinde zihnini keskinleştiriyor.

Maddi olarak ek iş, düzenli ödemeler ve günlük küçük harcamalar öne çıkıyor. Ay'ın Venüs'le erken saatlerdeki buluşması çalışma ortamın için bir satın alma isteği doğurabilir, ancak retro etkisi yüzünden bunu birkaç gün ertelemek daha yerinde. Fatura ve abonelikleri taramak bütçene nefes aldırır.

Gelelim aşka. Güneş'in aşk evinden seni desteklemesi flörtte seni cesaretlendiriyor; ilişkin varsa küçük bir ilgi ya da sürpriz bir mesaj yakınlaşmayı sağlar. Bekar İkizler ise iş ortamında tanıştığı biriyle sohbetin akışına kapılabilir, yalnız Venüs retrosu eski bir ilginin geri dönebileceğini de hatırlatıyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…