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İkizler Burcu right-white
10 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 10 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 10 Ekim Cumartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, yaratıcı bir projeyi ya da fikri hayata geçirmek için Yeniay tam sana göre bir başlangıç sunuyor. Sunum, yazı, tasarım ya da içerik gibi kendini ifade ettiğin işlerde bu akşam attığın adımlar kalıcı olabilir. Sabah Ay'ın Satürn'le karşıtlığı ise ekipteki ya da arkadaş çevrendeki birinden gelen eleştiriyi ciddiye almanı istiyor.

Maddi olarak eğlence, hobi ve yaratıcı işlerle ilgili harcamalar gündemde. Kendini ödüllendirirken bütçenin sınırını önceden çizmek önemli. Büyük bir alışverişi retrodaki Venüs'ün etkisiyle birkaç gün sonraya bırakmak akıllıca.

Gelelim aşka. Romantizm evinde başlayan Yeniay yeni bir flört döngüsü getiriyor; ilişkin varsa sürpriz bir plan ya da küçük bir hediye ilişkiye taze hava katar. Bekar İkizler ise bu akşam tanışacağın ya da yeniden konuşacağın biri sana heyecan verebilir, ama Venüs retrosu eski bir ilginin de geri dönebileceğini söylüyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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