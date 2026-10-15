Sevgili İkizler, bir yazışma ya da toplantı bugün hedeflerine giden yolu açıyor; öğle saatlerinde üçüncü evindeki Mars on birinci evdeki Satürn'e üçgen yaparken ekip arkadaşlarından gelen somut bir destek planını hızlandırıyor. Ay'ın Oğlak'a geçmesi ortak kaynaklar ve bekleyen bir ödeme konusunu masaya getirebilir. Önemli bir mesajı yollamadan önce yeniden okumak işini sağlamlaştırır.

Maddi olarak sekizinci evden geçen Ay ortak bütçe, borç ya da alacak konularında netlik istiyor. Rakamları hem sözlü hem yazılı paylaşmak ay sonunda çıkabilecek anlaşmazlıkları önler. Yeni bir abonelik ya da taksit için kararı yarına bırak.

Gelelim aşka. Arkadaş grubunuzla yapılacak ortak bir plan ilişkinin geleceğine dair konuşmaları kolaylaştırır; partnerinle hedeflerinizi karşılaştırmak yakınlaştırır. Bekar İkizler ise arkadaşının arkadaşıyla tanıştırılırsa sohbetin tadını çıkarmalı, akşamki duygu dalgalanmasını ciddi bir karara dönüştürmemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…