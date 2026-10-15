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İkizler Burcu right-white
16 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 16 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 16 Ekim Cuma günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bir yazışma ya da toplantı bugün hedeflerine giden yolu açıyor; öğle saatlerinde üçüncü evindeki Mars on birinci evdeki Satürn'e üçgen yaparken ekip arkadaşlarından gelen somut bir destek planını hızlandırıyor. Ay'ın Oğlak'a geçmesi ortak kaynaklar ve bekleyen bir ödeme konusunu masaya getirebilir. Önemli bir mesajı yollamadan önce yeniden okumak işini sağlamlaştırır.

Maddi olarak sekizinci evden geçen Ay ortak bütçe, borç ya da alacak konularında netlik istiyor. Rakamları hem sözlü hem yazılı paylaşmak ay sonunda çıkabilecek anlaşmazlıkları önler. Yeni bir abonelik ya da taksit için kararı yarına bırak.

Gelelim aşka. Arkadaş grubunuzla yapılacak ortak bir plan ilişkinin geleceğine dair konuşmaları kolaylaştırır; partnerinle hedeflerinizi karşılaştırmak yakınlaştırır. Bekar İkizler ise arkadaşının arkadaşıyla tanıştırılırsa sohbetin tadını çıkarmalı, akşamki duygu dalgalanmasını ciddi bir karara dönüştürmemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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