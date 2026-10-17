Sevgili İkizler, sekizinci evinde ilerleyen Ay ile beşinci evindeki Güneş akşamki İlk Dördün'de kare kuruyor; ortak kaynaklar ve başkalarının onayına bağlı işler, keyif alanındaki hobilerinle çekişebilir. Eğlence planını yapmadan önce paylaşılan bir sorumluluğu halletmek içini rahatlatır. Bir yakınının yardım isteğini de zamanla ölçmen gerekebilir.

Maddi olarak altıncı evdeki Merkür, sabahın erken saatlerinde Ay'la uyum kuruyor ve iş yerindeki bir ücret ya da prim yazışmasını netleştirmene yardım ediyor. Bekleyen faturaları sıraya koy, ortak giderleri bir not defterinde topla.

Gelelim aşka. Güneş'in beşinci evden verdiği ışık flört ve yaratıcı buluşmalar için sıcak bir ortam açıyor, ama Ay'la kurduğu kare duygusal yoğunluğu akşamı biraz ağırlaştırabilir. İlişkin varsa birlikte eğlenceli bir etkinliğe katılmak bağınızı tazeler. Bekar İkizler ise eğlence ortamında tanıştığı kişiye net ve sade mesajlar yazmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…