article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey İkizler Burcu chevron-right-grey 18 Ekim Pazar İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
18 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 18 Ekim Pazar günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, sekizinci evinde ilerleyen Ay ile beşinci evindeki Güneş akşamki İlk Dördün'de kare kuruyor; ortak kaynaklar ve başkalarının onayına bağlı işler, keyif alanındaki hobilerinle çekişebilir. Eğlence planını yapmadan önce paylaşılan bir sorumluluğu halletmek içini rahatlatır. Bir yakınının yardım isteğini de zamanla ölçmen gerekebilir.

Maddi olarak altıncı evdeki Merkür, sabahın erken saatlerinde Ay'la uyum kuruyor ve iş yerindeki bir ücret ya da prim yazışmasını netleştirmene yardım ediyor. Bekleyen faturaları sıraya koy, ortak giderleri bir not defterinde topla.

Gelelim aşka. Güneş'in beşinci evden verdiği ışık flört ve yaratıcı buluşmalar için sıcak bir ortam açıyor, ama Ay'la kurduğu kare duygusal yoğunluğu akşamı biraz ağırlaştırabilir. İlişkin varsa birlikte eğlenceli bir etkinliğe katılmak bağınızı tazeler. Bekar İkizler ise eğlence ortamında tanıştığı kişiye net ve sade mesajlar yazmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık İkizler Burcu Yorumu

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

İkizler burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın