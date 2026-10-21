Sevgili İkizler, Ay bütün gün kariyer evinde yönsüz kalıyor; toplantı ve görüşmelerde söylediklerin hemen sonuç vermeyebilir, bugün sonuç beklemek yerine hazırlık yapman daha uygun. Saat bire doğru Ay'ın burcundaki Uranüs'le karesi zihnini hareketlendirmiş olabilir. Güneş'in on birinci evdeki Chiron'la karşıtlığı ise bir arkadaşlık konusunda hassas bir noktayı gösterebilir.

Maddi olarak Merkür altıncı evinde yavaşlıyor ve iş düzeninde ödeme takibinde küçük gecikmeler getirebilir. Faturaları, abonelikleri ve görev listeni kontrol et; yeni bir harcama yapmadan önce bir gün bekle.

Gelelim aşka. Venüs'ün altıncı evinde geri hareketi ilişkide gündelik alışkanlıkları gözden geçirmeni istiyor. Küçük bir ilgi, uzun bir konuşmadan daha etkili olur. Bekar İkizler ise spor salonunda ya da iş çıkışında tanıştığı birinden gelecek bir mesajı umursamasız karşılamamalı. Akşam kısa bir yürüyüş sana iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…