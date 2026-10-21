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İkizler Burcu right-white
22 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 22 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 22 Ekim Perşembe günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay bütün gün kariyer evinde yönsüz kalıyor; toplantı ve görüşmelerde söylediklerin hemen sonuç vermeyebilir, bugün sonuç beklemek yerine hazırlık yapman daha uygun. Saat bire doğru Ay'ın burcundaki Uranüs'le karesi zihnini hareketlendirmiş olabilir. Güneş'in on birinci evdeki Chiron'la karşıtlığı ise bir arkadaşlık konusunda hassas bir noktayı gösterebilir.

Maddi olarak Merkür altıncı evinde yavaşlıyor ve iş düzeninde ödeme takibinde küçük gecikmeler getirebilir. Faturaları, abonelikleri ve görev listeni kontrol et; yeni bir harcama yapmadan önce bir gün bekle.

Gelelim aşka. Venüs'ün altıncı evinde geri hareketi ilişkide gündelik alışkanlıkları gözden geçirmeni istiyor. Küçük bir ilgi, uzun bir konuşmadan daha etkili olur. Bekar İkizler ise spor salonunda ya da iş çıkışında tanıştığı birinden gelecek bir mesajı umursamasız karşılamamalı. Akşam kısa bir yürüyüş sana iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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