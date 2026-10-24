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İkizler Burcu right-white
25 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 25 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 25 Ekim Pazar günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Mars ve Jüpiter'in üçüncü evinde durması bugünü iletişim, kısa yolculuk ve konuşma günü yapıyor. Sabaha karşı kurulan Ay üçgeni zihnine hareket getirmiş, gün batmadan gelen ikinci üçgen ise bir arkadaşından ya da komşundan sevindirici bir haber taşıyabilir. Retro Merkür senin yöneticin olduğu için mesaj atarken kelimelerini tartmak işine yarar.

Maddi olarak yol, telefon ya da internet gibi küçük masrafları yeniden düzenlemek için sakin bir gün. Bir kursa ya da ders paketine ödeme düşünüyorsan fiyatı üç farklı yerden karşılaştır.

Gelelim aşka. Öğle saatinde Terazi'ye dönen Venüs keyif ve flört alanını harekete geçiriyor; eski bir hoşlanma yeniden aklına gelebilir. Partnerinle bir akşam sinema ya da kısa bir yürüyüş planlamak ilişkiyi tazeler. Bekar İkizler ise sohbetin akıcı gittiği birini görmek için hafta içine randevu önermeli, bugün sadece yazışmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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