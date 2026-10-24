Sevgili İkizler, Mars ve Jüpiter'in üçüncü evinde durması bugünü iletişim, kısa yolculuk ve konuşma günü yapıyor. Sabaha karşı kurulan Ay üçgeni zihnine hareket getirmiş, gün batmadan gelen ikinci üçgen ise bir arkadaşından ya da komşundan sevindirici bir haber taşıyabilir. Retro Merkür senin yöneticin olduğu için mesaj atarken kelimelerini tartmak işine yarar.

Maddi olarak yol, telefon ya da internet gibi küçük masrafları yeniden düzenlemek için sakin bir gün. Bir kursa ya da ders paketine ödeme düşünüyorsan fiyatı üç farklı yerden karşılaştır.

Gelelim aşka. Öğle saatinde Terazi'ye dönen Venüs keyif ve flört alanını harekete geçiriyor; eski bir hoşlanma yeniden aklına gelebilir. Partnerinle bir akşam sinema ya da kısa bir yürüyüş planlamak ilişkiyi tazeler. Bekar İkizler ise sohbetin akıcı gittiği birini görmek için hafta içine randevu önermeli, bugün sadece yazışmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…