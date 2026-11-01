Sevgili İkizler, Ay bütün gün Aslan burcunda kalarak üçüncü evinde sohbeti, yazışmayı ve kısa mesafeli işleri hareketlendiriyor. Öğle öncesi Merkür'e uzanan Ay karesi düşüncelerini fazla hızlandırıp birbiriyle çelişen fikirler üretebilir. Burcundaki retro Uranüs de ani sürprizlere kapı açıyor. On birinci evde etkisini sürdüren Satürn ve Neptün arkadaş çevrenle ilgili sorumluluk beklentisini sürdürüyor. Göndermeden önce mesajını yüksek sesle oku.

Maddi olarak altıncı eve düşen Güneş ile geri hareketli Merkür iş yerinde bekleyen bir ödemeyi ya da belgeyi tekrar öne sürüyor. Ay ve Mars'ın ikindideki kavuşumu yazı, satış ve kısa yolculuk kazançlarına iştahını artırıyor. İmza atmadan önce fiyatları karşılaştırmak seni korur.

Gelelim aşka. Beşinci eve düşen geri hareketli Venüs eskiden kalma bir sohbeti ya da yarım kalan yakınlığı anımsatıyor. Ay ve Mars'ın ikindideki kavuşumu bu konuyu hemen açma isteği verebilir, kelimelerini yumuşatman yeterli. Partnerli İkizler, küçük bir esprili mesajla ilişkiyi canlandırır. Bekar İkizler ise sohbetin güldüğü bir anda ilgi çekici biriyle bakışabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…