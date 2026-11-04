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İkizler Burcu right-white
5 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 5 Kasım Perşembe gününüz nasıl geçecek? 5 Kasım Perşembe günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, akşam saatleri kalbin için günün en renkli dilimi. Ay 17.55'te Terazi'ye, yani beşinci evine geçiyor ve gün boyu ağırlaşan havayı birden hafifletiyor. Flört, oyun, bir konser ya da sevdiğin biriyle uzun bir sohbet… Bugün akşam planı yapmak için tam yerinde bir gün. Gece yarısından sonra Ay'ın burcundaki Uranüs'le kurduğu üçgen beklenmedik bir mesajla yüzünü güldürebilir.

Gündüz ise ev gündemde. Ay Başak'ın son derecelerinde, dördüncü evinde hiçbir gezegene uğramadan ilerliyor. Aile içinde bir konu çözülmeden askıda kalabilir; bunu zorla bitirmeye çalışma, kendiliğinden toparlanacak. Evde ufak bir düzenleme yapmak zihnini rahatlatır.

Yalnız 21.35 civarında Ay'ın on birinci evindeki Neptün'le karşıtlık kurduğunu unutma. Arkadaşlarından biri sana bir şey vaat edip unutabilir ya da bir grup planı son anda dağılabilir. Beklentini esnek tut, gecenin tadını bozmasına izin verme.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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