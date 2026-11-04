Sevgili İkizler, akşam saatleri kalbin için günün en renkli dilimi. Ay 17.55'te Terazi'ye, yani beşinci evine geçiyor ve gün boyu ağırlaşan havayı birden hafifletiyor. Flört, oyun, bir konser ya da sevdiğin biriyle uzun bir sohbet… Bugün akşam planı yapmak için tam yerinde bir gün. Gece yarısından sonra Ay'ın burcundaki Uranüs'le kurduğu üçgen beklenmedik bir mesajla yüzünü güldürebilir.

Gündüz ise ev gündemde. Ay Başak'ın son derecelerinde, dördüncü evinde hiçbir gezegene uğramadan ilerliyor. Aile içinde bir konu çözülmeden askıda kalabilir; bunu zorla bitirmeye çalışma, kendiliğinden toparlanacak. Evde ufak bir düzenleme yapmak zihnini rahatlatır.

Yalnız 21.35 civarında Ay'ın on birinci evindeki Neptün'le karşıtlık kurduğunu unutma. Arkadaşlarından biri sana bir şey vaat edip unutabilir ya da bir grup planı son anda dağılabilir. Beklentini esnek tut, gecenin tadını bozmasına izin verme.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…